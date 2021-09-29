Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Лужском районе Ленобласти.

По предварительной информации, днем 28 сентября на Советском переулке в Луге 57-летняя женщина, сидевшая за рулем Renault Sandero, сдавала назад и не убедилась в безопасности маневра. В результате машина наехала на 60-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителя отпустили под подписку о невыезде.