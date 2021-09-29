Бокситогорский район стал лидером по подростковой преступности

Комиссия по общественной безопасности, взаимодействию с судебными и правоохранительными органами Общественной палаты Ленобласти озвучила статистику подростковой преступности.

Самый большой уровень подростковой преступности в прошлом году отмечен в Бокситогорском районе, где совершено 25 преступлений, и в Выборгском районе – 24 случая. Всего в 2020 году в Ленобласти несовершеннолетние совершили 221 правонарушение и 134 преступления. Чаще всего они занимаются грабежом и совершают разбойные нападения.

Добавляется, что в регионе на каждого 12-го ребенка в прошлом году приходилась хоть одна мелкая провинность. В связи с этим в учебных заведениях будут уделять больше времени профилактике правонарушений.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил о необходимости ограничения демонстрации сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах. По его словам, это влияет на рост преступности среди молодежи, а также на интеллектуальное развитие несовершеннолетних.