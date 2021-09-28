В Петербурге машина такси влетела в столб. Водитель погиб на месте

Автор: Анастасия Щербакова
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В Красногвардейском районе Петербурга жуткая авария унесла жизнь человека. Во время поездки в такси находилась пассажирка. Ей удалось выжить.

В Петербурге машина такси влетела в столб. Водитель погиб на месте такси, смертельная авария, Петербург, ДТП
В Петербурге машина такси влетела в столб. Водитель погиб на месте такси, смертельная авария, Петербург, ДТП

Об этом сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 28 сентября.

Очевидцы трагедии сообщают, что таксиста подрезали и, не справившись с управлением, машина влетела в столб. Водитель погиб на месте, пассажирка на заднем сидении получила травмы ноги и руки.

Виновник страшной аварии скрылся в неизвестном направлении.

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28.09.2021 13
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