МВД готово к выдаче электронных паспортов россиянам

В Министерстве внутренних дел России заявили о готовности к введению электронных удостоверений личности. Сейчас ведомство ожидает ответа от других ведомств страны.

Об этом порталу ТАСС рассказала Валентина Казакова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России.

МВД готово решить любой вопрос, который ставит правительство, президент РФ, но в данном случае мы ждем ответ от наших коллег, которые занимаются информатизацией РФ, это Минцифры, это наша промышленность, которая ответит на те вопросы, которые ставит МВД, — сообщила представитель министерства.

При этом Казакова отметила, что целью нововведения будет не просто начать выдавать документ в электронном формате, а сделать его удобным для граждан.

Мы знаем, как он выглядит, знаем, как он будет изготавливаться, мы все это знаем. МВД готово к этому, — подчеркнула Валентина Казакова.

Предполагается, что пилотным регионом для тестирования рассматривается Москва.