Экс-главу Сосново приговорили к штрафу за халатность – приговор закрывает ему путь на муниципальную и госслужбу

Как сообщает 47news.ru, 29 сентября Приозерский городской суд вынес решение по делу бывшего главы администрации Сосновского поселения Дениса Соколова. Ему было предъявлено обвинение по статье «Халатность».

По версии следствия, с января по апрель 2020 года Соколов получил из полиции 35 материалов о нарушениях закона «Об административных правонарушениях». Например, это жалобы на шумных соседей, выгул собак в неположенном месте, мусор, незаконная вырубка зеленых насаждений.

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Денис Соколов должен был поручить составить протоколы и направить их в административную комиссию для рассмотрения. Но он этого не сделал, сроки привлечения к ответственности истекли, что повлекло безнаказанность виновных.

Решением суда, Денису Соколову назначен штраф в 20 тысяч рублей. Приговор также лишает его возможностей к муниципальной и госслужбе.