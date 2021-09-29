В России отказ от рождения детей и радикальный феминизм предложили приравнять к экстремизму

В Роскомнадзоре предложили признать движения ЛГБТ, радикального феминизма и, так называемого, чайлд-фри (осознанный отказ от рождения детей) экстремистскими.

Об этом заявил председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при РКН Андрей Цыганов на координационном заседании Родительской палаты, сообщает ТАСС.

По его мнению, это поможет защитить детей и подростков от влияния плохого контента в социальных сетях и интернете.

Безусловно, нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали — всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри (движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека — ред.), чайлд-фри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее, — предложил Цыганов.