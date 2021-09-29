«ЛизаАлерт» просит помощи в поисках исчезнувшей месяц назад молодой петербурженки

Молодая девушка пропала еще 1 сентября и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Ориентировка пропавшей появилась вечером, 29 сентября, в сообществе отряда Лиза Алерт.

Женщина 1991 года рождения ушла из дома 1 сентября. С тех пор о ее местоположении ничего неизвестно. Пропавшую зовут Виктория, ее рост – 170 сантиметров, телосложение худощавое, черные волосы и черные глаза. В день исчезновения она была одета в черный спортивный костюм.

Ранее мы писали, что в Ленобласти продолжаются поиски мужчины, пропавшего 6 лет назад при странных обстоятельствах. В последний раз его видели весной 2020 года в Петербурге.