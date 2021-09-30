На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 30 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- г. Тосно км 12-10 ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин АБ покрытия битумной мастикой.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 74-88 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин в асфальтобетонном покрытии;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- км 0-30, 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 23-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия;
- км 0-45, 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 482-480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин АБ покрытия битумной мастикой.
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28.09.2021 168
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- км 27-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;
- км 0-55, 44-76(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 41-44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).