На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 30 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

г. Тосно км 12-10 ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин АБ покрытия битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 74-88 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин в асфальтобетонном покрытии;

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;

км 0-30, 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 23-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия;

км 0-45, 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 482-480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин АБ покрытия битумной мастикой.

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А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;

км 27-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;

км 0-55, 44-76(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия: