Годовая инфляция в России превысила 7%

В течение недели инфляция увеличилась почти на 0,3%, а уровень годовой инфляции достиг 7,26%. Если говорить о конкретных продуктах, то больше всего выросла стоимость помидоров, огурцов, яиц, а также куриного мяса.

С 21 по 27 сентября темп роста потребительских цен достиг 0,29%, и это стало рекордным показателем с начала июля. Соответствующие данные приводятся в обзоре «О текущей ценовой ситуации», авторами которого стали эксперты Минэкономразвития.

В документе сказано, что с начала года уровень инфляции достиг 5,2%, в годовом выражении речь идет о 7,26% (на 27 сентября год к году) против 6,96% на неделю раньше.

Продукты за указанный период выросли в цене на 0,4%, в годовом выражении подорожание составило 9,41%. Заметно выросла стоимость яиц (+3,5%) и куриного мяса (+1,1%).

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Еще больше подорожали томаты (+10%) и огурцы (+4,19%), прибавил в цене и картофель (+1,77%). В обзоре отмечается, что на цены на овощи растут по 0,3% уже вторую неделю подряд.