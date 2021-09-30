Музей-усадьба Николая Рериха «Зажигает сердца»

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Музей-усадьба всемирно известного художника в Изваре готовится отметить 147-летие Николая Рериха праздником «Зажигайте сердца».

10bf9fe46df8a36556bfe64dbbc5af13.b3847685850b7989fbe0795e80c098871990
Фото: lentravel.ru

Ежегодный XXXVI  областной праздник, посвященный Николаю Рериху, пройдет 2 октября. В программе: ярмарка ремёсел, концерт творческих коллективов и разнообразные игры и конкурсы. Кульминацией праздника станет концерт.

Вам будет интересно
Музей-усадьба Николая Рериха «Зажигает сердца» усадьба Рериха, Николай Рерих, Извара, Зажигайте сердца, «Музей-усадьба Н.К. Рериха»
Александр Дрозденко поделился снимками из музея-усадьбы Рериха в Изваре
В понедельник, 27 сентября, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в своем instagram-аккаунте новые фотографии и пожелал всем доброй недели. В этот...
27.09.2021 171
Автор