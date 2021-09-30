Музей-усадьба Николая Рериха «Зажигает сердца»

Музей-усадьба всемирно известного художника в Изваре готовится отметить 147-летие Николая Рериха праздником «Зажигайте сердца».
Ежегодный XXXVI областной праздник, посвященный Николаю Рериху, пройдет 2 октября. В программе: ярмарка ремёсел, концерт творческих коллективов и разнообразные игры и конкурсы. Кульминацией праздника станет концерт.
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27.09.2021 171