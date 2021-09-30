Сентябрь 2021 года в Петербурге стал самым холодным за последние 25 лет

Сентябрь 2021 года в Петербурге оказался самым холодным за последние четверть века. На сегодня средняя температура воздуха в городе составляет +10,2 градуса.

Как рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, первый осенний месяц в Петербурге в этом году оказался существенно холоднее сентября 2000 года, когда было +10,6 градуса. Вместе с тем, по словам синоптика, он «уже не догонит сентябрь 1996 года, тогда температура составила +9,7 градуса».

Ранее мы сообщали, что первый день октября в Ленобласти пройдет без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +13°C.