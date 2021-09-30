Каждый пятый житель СЗФО сменил работу 2-3 раза

Как сообщают в hh.ru, 12% опрошенных жителей СЗФО на момент опроса успели сменить работу до 10 раз. Поменяли работодателя один раз 21% респондентов, 2-3 раза сменили компанию еще 20%, до 5 раз — 28%.

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Никогда не меняли место работы, продолжая трудиться в одной компании, еще 9%. Основными причинами для смены места работы являются: низкая зарплата (51%), скучные задачи (19%) и большой объем работы (19%).

Из-за того, что до работы приходилось далеко добираться ее бросили 9%, а 26% уволились из-за плохого отношения с начальством. Еще 14% ушли с предыдущего места работы, так как там постоянно нарушали Трудовой кодекс, и 9% уволились, потому что работодатель не дал возможности работать удаленно.