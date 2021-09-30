Дорогу в Копорье от аномальных осадков защитит тысяча высаженных дубов

Вдоль региональной трассы в селе Копорье Ломоносовского района появилась тысяча молодых дубов. Растения высадили для защиты от снега.

Информацией об этом поделился портал 47channel. Экоакция прошла в четверг, 30 сентября.

Ежегодно зимой данное село и дорогу заметает снегом высотой до 3,5 метра. Всё из-за того, что Копорье находится на высоте 150 метров над уровнем моря. Обычная техника, по словам главы местной администрации Дмитрия Купчинского, не справляется с такими объемами. Сугробы приходится убирать с помощью роторных очистителей, которыми на севере прорывают туннели. Так, высаженные дубы смогут защитить трассу от большого наплыва снега.