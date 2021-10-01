Росприроднадзор проводит проверку по факту загрязнения сточными водами леса и реки в поселке Рощино

Росприроднадзор начал проверку по факту загрязнения сточными водами леса и реки в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти. Поводом послужило видео, присланное местным жителем, на которой зафиксирован сброс.

В ходе выезда на место специалисты подтвердили информацию. Сточные воды сливались в лес уже долгое время, поэтому территория оказалась заболоченной. Мутно-серые отходы с неприятным запахом выливались прямо на землю, а затем стекали в реку Рощинку.

Проверка показала, что сточные воды вытекают с территории канализационной насосной станции. В настоящий момент устанавливается ее собственник. Ее владельцу грозит штраф до полумиллиона рублей, сообщили в ведомстве.