Необычный минерал нашли в недрах Хибинского массива.
Российские ученые открыли ранее неизвестный науке минерал, который назвали «кольский ашкрофтин». Его обнаружили в недрах Кировского рудника в Хибинском массиве, стало известно РИА Новости.
Открытие сделали специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана. Новый минерал представляет собой сложнейшее химическое соединение, включающее иттрий, кремний, калий, натрий, а также кальций, марганец и фтор. По словам экспертов, структура этого кристалла является одной из самых сложных среди всех изученных человечеством минералов, что делает его настоящим «химическим архивом» земной коры.
По данным Минобрнауки, средняя стоимость только налета этого минерала на породе оценивается в 145 долларов за миллиметр, что значительно выше цен на золото.
Фото на миниатюре: GigaChat