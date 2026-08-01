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В России нашли ранее неизвестный минерал: он дороже золота

Необычный минерал нашли в недрах Хибинского массива.

Российские ученые открыли ранее неизвестный науке минерал, который назвали «кольский ашкрофтин». Его обнаружили в недрах Кировского рудника в Хибинском массиве, стало известно РИА Новости.

Открытие сделали специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана. Новый минерал представляет собой сложнейшее химическое соединение, включающее иттрий, кремний, калий, натрий, а также кальций, марганец и фтор. По словам экспертов, структура этого кристалла является одной из самых сложных среди всех изученных человечеством минералов, что делает его настоящим «химическим архивом» земной коры.

По данным Минобрнауки, средняя стоимость только налета этого минерала на породе оценивается в 145 долларов за миллиметр, что значительно выше цен на золото.

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30.07.2026
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Россия золото минералы
Новости Экономика Главное

Эксперт раскрыла, какие товары начнут дешеветь в августе

За счет поступления нового урожая цены на плодоовощную продукцию в августе традиционно снижаются.

Август традиционно является периодом сезонного снижения цен на продукты питания благодаря сбору отечественного урожая. Однако, как отмечает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова, выгодные предложения касаются далеко не всех категорий товаров.

Так, борщевой набор, включающий картофель, морковь, капусту, лук и свеклу, а также сезонные овощи, такие как помидоры, огурцы и кабачки, уже начали дешеветь. Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте фруктов и бахчевых культур. Однако это временное явление. Как только массовый сбор урожая подойдет к концу, цены на плодоовощную продукцию вновь начнут расти.

Также в августе дешевеют товары товары непродовольственного сегмента. Ретейлеры стремятся распродать летние коллекции одежды, обуви и садово-огородный инвентарь, чтобы освободить место для осеннего ассортимента.

При этом товары, зависящие от импорта — электроника, парфюмерия или брендовая одежда — могут дорожать из-за валютных колебаний. Дополнительное давление на цены оказывает приближение начала учебного года. Традиционно растет спрос на школьные принадлежности, а также на отдельные виды молочной и мясной продукции.

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Теги

снижение цен Россия Аналитика

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