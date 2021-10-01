Александр Дрозденко отказался от мандата депутата Госдумы России

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение отказаться от мандатов депутата Государственной думы России и Законодательного собрания региона.

На минувших выборах, которые прошли с 17 по 19 сентября, Александр Дрозденко возглавлял список кандидатов партии «Единая Россия» на выборах в региональное Заксобрание, а также был лидером территориальной группы №40 федерального списка кандидатов на выборах в парламент, пишет ТАСС.

Его освободившееся место займет другой кандидат от «Единой России».

Ранее Дрозденко выступил за решение проблемы домашнего насилия. Он отметил, что эта проблема нуждается во внимании общественности и властей.