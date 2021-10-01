Мужчину с обожженной спиной госпитализирован после пожара во Всеволожском районе – видео

Пожар охватил 48 квадратных метров на втором этаже дачного дома, расположенного в садоводстве «Ленгипроэлектро» во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 1 октября в 08:15. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 09:17.

В огне пострадал 33-летний мужчина. Врачи диагностировали ожоги спины. Пострадавший госпитализирован. Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.