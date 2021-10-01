Роспотребнадзор: россияне старше 60 лет легко переносят вакцинацию от Covid-19

Пожилые люди находятся в группе особого риска при заболевании COVID-19, им очень важно привиться для своей защиты. При этом вакцинацию они переносят легко и без побочных эффектов, отметили в Роспотребнадзоре.

— Именно у пожилых [в случае заражения — прим. ред] из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам, — подчеркнули эксперты Роспотребнадзора.

Вакцинация является самым надежным способом защититься от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий, отметили в ведомстве.

Люди в возрасте благодаря особенностям иммунитета переносят прививку легко и без побочных эффектов. Вакцинироваться им можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное не в фазе обострения, отметили в надзорном органе.

В россии в данный момент зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V» от центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова РАН, а также «Спутник V Лайт» и «ЭпиВакКорона — Н», пишет РИА Новости.

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Разработанная центром Гамалеи вакцина широко применяется для массовой иммунизации. Препарат одобрили в 70 странах.