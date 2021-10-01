У слесаря атомной станции в Сосновом Бору угнали Mitsubishi Outlander

По информации ivbg.ru, 30 сентября в полицию Соснового Бора обратился 61-летний слесарь атомной станции. У него угнали белый Mitsubishi Outlander 2020 года выпуска.

Вам будет интересно «Пусть умрет!»: жительница Перово ранила ножом сожителя и мешала ему вызвать полицию и скорую По информации ivbg.ru, 28 сентября в полицию Выборгского района позвонил житель поселка Перово и слабым голосом сообщил, что истекает кровью. Слова... 29.09.2021 344

Иномарка была припаркована возле пятиэтажного жилого дома, рассоложенного на Липовском проезде в Сосновом Бору.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.