Видео: полыхающий на КАД грузовик перекрыл автомобильное движение

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы делятся кадрами происшествия на съезде с внутренней стороны КАДа. Огнем полностью охвачена водительская кабина.

По информации ivbg.ru, огонь охватил большегруз на съезде с внутренней стороны КАД на Приозерское шоссе. Движение на данном участке полностью перекрыто.

На момент записи видео экстренных служб на месте происшествия замечено не было. О судьбе водителя пока ничего не известно.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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01.10.2021 68
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