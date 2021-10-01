Видео: полыхающий на КАД грузовик перекрыл автомобильное движение

Очевидцы делятся кадрами происшествия на съезде с внутренней стороны КАДа. Огнем полностью охвачена водительская кабина.
По информации ivbg.ru, огонь охватил большегруз на съезде с внутренней стороны КАД на Приозерское шоссе. Движение на данном участке полностью перекрыто.
На момент записи видео экстренных служб на месте происшествия замечено не было. О судьбе водителя пока ничего не известно.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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01.10.2021 68