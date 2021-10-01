Бездомным в Петербурге сделают прививку от гриппа без паспорта и полиса

Петербургские волонтёры совместно с врачами начали вакцинацию бездомных от гриппа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора проектов АНО «Благотворительная больница» Ксению Ершову.

По ее словам, уже заготовлено более ста доз препарата. Участниками акции также станут медики частных медучреждений города и 49-й поликлиники. На постоянной основе прививать будут в районе станций Лесная, Лигово (на Таллинском шоссе) и Сортировка (Агатов переулок), а также на проспекте КИМа.

Бездомные смогут сделать прививку без паспорта и медицинского полиса. Прошлая подобная акция позволила привить от ковида 91 бездомного.