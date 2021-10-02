В России впервые с июля подтвердили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за день зарегистрировали 25 219 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Последний раз в России фиксировали более 25 тысяч пациентов с коронавирусом за сутки 18 июля.

Общее число выявленных случаев заражения достигло 7 560 767. За день, по данным властей, зарегистрировали 886 новых смертей пациентов (209 028 — всего).