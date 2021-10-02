Стало известно, где 2 октября зафиксированы 240 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 240 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 2 октября.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+8), Пикалёво (+4).
Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сельцо (+1), Торосово (+1), Клопицы (+1), Калитино (+1).
Волховский район: Волхов (+5), Паша (+1).
Всеволожский район: Мурино (+15), Всеволожск (+9), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+6), Щеглово (+1), Сертолово (+3), Осельки (+1), Кузьмоловский (+2), им. Морозова (+1), Старая (+3), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Романовка (+1), Бугры (+3), Гарболово (+1), Агалатово (+1), массив Грузино, СНТ Грузино-1 (+1), Лесное (+1), Павлово (+1), Лупполово (+1), Новое Токсово (+1), Стеклянный (+2), Кальтино (+2), массив Васкелово СНТ (+1), Лаврики (+1), Лесколово (+1).
Выборгский район: Выборг (+5), Советский (+2), Приморск (+2), Каменногорск (+1), Высоцк (+2), Возрождение (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+9), Сиверский (+2), Дивенский (+1), Батово (+1), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Карстолово (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+3), Корпиково (+1), Дружноселье (+2), Кирлово (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Котельский (+1), Ополье (+1), Ивангород (+2).
Киришский район: Кириши (+17), Будогощь (+2), Тихорицы (+1).
Кировский район: Кировск (+3), Приладожский (+1), Сологубовка (+1), СНТ Строитель (+1), Мга (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Алеховщина (+1), Янега (+1).
Ломоносовский район: Михайловская (+1), Аннино (+1), Гостилицы (+2), Лопухинка (+1), Копорье (+1), Пикколово (+1), ДНП Балтийская Слобода (+1), Брусничное (+1).
Лужский район: Луга (+7).
Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+4), Вознесенье (+1).
Приозерский район: Приозерск (+1), Кузнечное (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+8), Гостицы (+1), Большие Поля (+2), Отрадное (+1).
Тихвинский район: Тихвин (+14), Ялгино (+1).
Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+6), Тельмана (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Любань (+1), Ушаки (+1), Красный Бор (+1), Шапки (+1), Поркузи (+1.