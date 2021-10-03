В Ленобласти раскрыли убийство 18-летней давности

Благодаря использованию современных достижений криминалистической техники, в Ленобласти удалось раскрыть тяжкое преступление, совершенное почти 20 лет назад.

Об этом рассказали в пресс-службе СК по Ленобласти в субботу, 2 октября.

Уголовное дело, возбужденное еще в ноябре 2002 года по факту убийства мужчины в Лодейном Поле, было возобновлено. В тот злополучный день у кафе «Шаверма» обнаружили тело 32-летнего мужчины с колото-резанными ранами. Тогда виновника не нашли.

Следователи заново допросили всех свидетелей и провели специальную экспертизу, которая вывела правоохранителей на ранее неоднократно судимого рецидивиста. Как выяснилось, обвиняемый в ходе конфликта с жертвой, находясь в состоянии опьянения, убил оппонента и скрылся.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.