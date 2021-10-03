Российские шахматистки выиграли чемпионат мира в Испании во второй раз

Женская сборная России выиграла командный чемпионат мира по шахматам. В этом году гроссмейстеры схлестнулись в испанском городе Ситжес. Ранее российские шахматистки выигрывали в 2017 году.

В финале россиянки два раза обыграли команду Индии, сообщает портал Чемпионат.com.

Так, в первом финальном матче команда из России выиграла со счетом 2,5-1,5. Победы одержали Александра Костенюк и Екатерина Лагно. Алина Кашлинская завершила свою партию вничью, а Александра Горячкина – проигрышем.

Вторая финальная партия закончилась победой российских шахматисток. Они выиграли со счётом 3-1. Александра Горячкина и Александра Костенюк сыграли вничью, а Екатерина Лагно и Полина Шувалова победили оппоненток.

По результатам группового этапа российская сборная набрала 10 очков из 10. Таким образом шахматистки вышли в плей-офф с первого места в группе А.