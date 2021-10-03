Видео: приезжий из Дагестана устроил стрельбу из автомата в Петербурге

В минувшую пятницу правоохранителям поступило сообщение, что на Киевском шоссе ехал белый «Мерседес» с дагестанскими номерами, а из люка на крыше неизвестный палил в воздух из автомата.

Машина двигалась в сторону петербургского аэропорта. Информация о стрельбе была сразу передана всем патрульным нарядам полиции Московского и соседних с ним районов. Полиция перекрыла выезды из Московского района. В итоге белый «Мерседес» был остановлен на Витебского проспекта и Кузнецовской улицы.

В машине находились трое уроженцев Дагестана. При них в салоне иномарки

При осмотре в салоне были нашли охолощенный автомат АК-74, около 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож. В ходе беседы с полицией стрелок поведал, что был рад приезду своего товарища, которого они ехали встречать в Пулково, и таким образом отмечал его визит.

Мужчины были доставлены в отдел полиции для разбирательства. По факту стрельбы полиция Московского района возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

В полиции намерены просить суд о заключении под стражу подозреваемого в хулиганстве молодого человека.