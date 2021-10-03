Светлана Колесниченко показала мастер класс для начинающих синхронисток в Гатчине

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Лентв24
Фото: Лентв24

Спортсменки отработали основные элементы конкурсных программ.

В воскресенье, 2 октября, олимпийская чемпионка из Гатчины Светлана Колесниченко провела в родном городе мастер-класс по синхронному плаванию для юных фигуристок.

Фото: Лентв24
Фото: Лентв24

После короткой разминки спортсменки отработали основные элементы конкурсных программ. Встреча стала возможной благодаря Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области.

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