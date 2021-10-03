Спортсменки отработали основные элементы конкурсных программ.
В воскресенье, 2 октября, олимпийская чемпионка из Гатчины Светлана Колесниченко провела в родном городе мастер-класс по синхронному плаванию для юных фигуристок.
После короткой разминки спортсменки отработали основные элементы конкурсных программ. Встреча стала возможной благодаря Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области.
Вам будет интересно
Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в соревнованиях среди дуэтов по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио. Российский...
04.08.2021 616