Спортсменки отработали основные элементы конкурсных программ.

В воскресенье, 2 октября, олимпийская чемпионка из Гатчины Светлана Колесниченко провела в родном городе мастер-класс по синхронному плаванию для юных фигуристок.

После короткой разминки спортсменки отработали основные элементы конкурсных программ. Встреча стала возможной благодаря Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области.