Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

С 4 по 15 октября россияне могут проконсультироваться у специалистов, задав вопросы о симптомах заболеваний и мерах, которые следует предпринять при первых признаках.

Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа, сообщают «Известия».

С 4 по 15 октября текущего года специалисты управлений Роспотребнадзора и консультационных центров на базе ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» будут осуществлять тематическое консультирование россиян по профилактике ОРВИ и гриппа.

Медики ответят на вопросы граждан, объяснят различия между симптомами ОРВИ и гриппа, а также проинформируют о действиях, которые необходимо предпринять при первых признаках заболевания. Позвонив на горячую линию, граждане могут узнать, где и как проводится вакцинация от гриппа. В каждом регионе есть свой номер «горячей линии».

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В ведомстве уточнили, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам России.