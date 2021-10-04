Роспотребнадзор отменил массовые мероприятия по всей России

Из-за ситуации с коронавирусом массовые мероприятия по всей России запрещены, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Напомним, что ранее был зафиксирован рост числа больных, аналогичный январскому.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что соблюдение масочного режима в ряде регионов вызывает вопросы. Она считает ситуацию с вирусом крайне напряженной – рост за неделю составил 14%. Попова добавила, что мероприятия свыше 3 тысяч человек не разрешены нигде, а численностью от 1 до 3 тысяч человек были разрешены в двух субъектах России.

В 12 российских регионах прирост числа заразившихся идет очень быстро, только в пяти регионах идет спад динамики. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что за последнюю неделю рост заболеваемости в столице составил 30%, госпитализаций — 20%.