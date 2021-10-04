Дорога к Кингисеппу через Касколовку открылась на три месяца раньше срока

Вместо прежнего железобетонного моста установили огромную 30-метровую трубу.

Дорога к Кингисеппу через Касколовку заработала на три месяца раньше срока. По данным пресс-службы правительства Ленобласти, ремонт завершили с опережением.

Старый мост, ранее связывавший два берега реки Касколовки, заменили на огромную трубу длиной порядка 30 метров, а откосы 300-метрового участка украсили каменными габионами. Кроме декоративной функции, они несут в себе защиту насыпи от размыва.

Ранее стало известно, что Финляндия поддержала создание проектной компании для строительства восточной железнодорожной ветки, которая свяжет Хельсинки и Петербург.