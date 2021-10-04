Теннисист из Гатчинского района стал серебряным призером на чемпионате Европы

Автор: Анастасия Щербакова
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Серебряную медаль с Чемпионата Европы по настольному теннису привез 19-летний Максим Гребнев — уроженец поселка Сиверский в Гатчинском районе.

Юный теннисист в ходе соревнований заработал наибольшее количество очков, сообщают на сайте правительства Ленобласти. Подобного результата в этом чемпионате нашим соотечественникам удалось достичь в далеком 1967 году.

Завершающий матч для нашей сборной командного Чемпионата Европы по настольному теннису состоялся в Клуж-Напке (Румыния).

Максим Гребнев ― воспитанник спортивной школы «Ника» из поселка Сиверский Гатчинского района.

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