Теннисист из Гатчинского района стал серебряным призером на чемпионате Европы

Серебряную медаль с Чемпионата Европы по настольному теннису привез 19-летний Максим Гребнев — уроженец поселка Сиверский в Гатчинском районе.

Юный теннисист в ходе соревнований заработал наибольшее количество очков, сообщают на сайте правительства Ленобласти. Подобного результата в этом чемпионате нашим соотечественникам удалось достичь в далеком 1967 году.

Завершающий матч для нашей сборной командного Чемпионата Европы по настольному теннису состоялся в Клуж-Напке (Румыния).

Максим Гребнев ― воспитанник спортивной школы «Ника» из поселка Сиверский Гатчинского района.