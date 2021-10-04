Машина с многодетной семьей перевернулась на Московском шоссе

Очевидцы делятся кадрами серьезной аварии в районе Московского шоссе. По словам автора снимка, в машине находилась семья с 5-ю детьми.

Подробности случившегося до конца неизвестны, однако автор снимков поделился, что легковой автомобиль зацепил бампер грузового автомобиля, когда перестраивался. В результате маневра он перевернулся на крышу.

В автомобиле находились семейная пара и их 5 детей, среди которых был младенец. Чудом авария обошлась без жертв.