Машина с многодетной семьей перевернулась на Московском шоссе

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Очевидцы делятся кадрами серьезной аварии в районе Московского шоссе. По словам автора снимка, в машине находилась семья с 5-ю детьми.

Подробности случившегося до конца неизвестны, однако автор снимков поделился, что легковой автомобиль зацепил бампер грузового автомобиля, когда перестраивался. В результате маневра он перевернулся на крышу.

В автомобиле находились семейная пара и их 5 детей, среди которых был младенец. Чудом авария обошлась без жертв.

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