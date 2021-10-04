Видео: двух женщин жестоко избили и похитили в Петербурге на глазах у людей

Жителей ЖК «Цветной город» в Петербурге ранним утром 4 октября разбудили женские крики под окнами. Во дворе они увидели как трое неизвестных напали на двух женщин, а позже увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает портал Мегаполис вечером, 4 октября. Трое мужчин неславянской внешности из белого «Хёндэ Соляриса» напали с кулаками на двух женщин возрастом около 40 лет, находившихся в припаркованном «Опеле Астра».

Очевидцы вызвали полицию, однако к их приезду женщин силой усадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По словам свидетелей, хозяйку «Опеля» били с особой жестокостью — вся ее машина была в крови.

Позже ее дочь сообщила соседям, что ее мама позвонила из Сестрорецкой больницы. О судьбе второй пострадавшей пока не известно.

На место похищения женщин прибыли следователи и криминалисты. Подробности случившегося выясняются.