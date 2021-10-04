Фото: посмотреть на золотую осень в «Монрепо» пришли сотни людей

Захватывающие снимки удалось сделать петербуржцу, посетившему Выборгский район. Помимо невероятной красоты, фотограф стал свидетелем рекордной посещаемости Выборга и пейзажного парка «Монрепо».
Кадрами золотой осени в Выборге поделился Сергей Качанов в паблике Интересные события в Выборге.
Фото: Интересные события в Выборге/Сергей Качанов
Фото: Интересные события в Выборге/Сергей Качанов
Фото: Интересные события в Выборге/Сергей Качанов
Фото: Интересные события в Выборге/Сергей Качанов
Выборг и Монрепо в этом году, в дни золотой осени бьют все рекорды по посещению. «Ласточки» полные под завязку. На маленьких, обычно пустынных улочках создаётся ощущение, что дни народных гуляний. В парк за билетами очереди. В кафешках аншлаги, — делится автор снимков.
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