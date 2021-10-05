Во Всеволожске движение автобусов можно отследить через приложение

Теперь жители Всеволожска могут отслеживать движение общественного транспорта в своем телефоне.

За местоположением автобусов в режиме реального времени можно следить через приложение «Умный транспорт», которое доступно на Android и на IOS. Пока приложение работает в тестовом режиме.

Сейчас на карте отображаются следующие автобусные маршруты Всеволожска и прилегающих поселений: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 11Б, 601А, 601, 602А, 602, 603, 604, 607, 618, 664.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что движение автобусов можно отследить через приложение и в Волхове.