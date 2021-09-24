В Ленобласти за сутки задержали трех лжеминеров

Злоумышленники «минировали» торговый центр, салон красоты и жилой дом в центре Петербурга.

Минувшей ночью неизвестный сообщил в полицию, что дом №3 на Литейном проспекте в Петербурге скоро взорвется. Правоохранители проверили здание, но никаких опасных предметов не нашли. Позже был задержан подозреваемый — 40-летний житель Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

Днем в службу «112» пришло сообщение от некоего Александра, который обещал взорвать торговый центр «Балтийский» на Васильевском острове. Из здания было эвакуировано 160 человек, бомбы не нашли.

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Также днем бомбу искали в салоне красоты, расположенном на Пулковской улице. Лжеминеров нашли во Всеволожском районе Ленобласти. Ими оказались 29-летний приезжий из Узбекистана и 37-летний уроженец Украины. Оба получили протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.