Коронавирус выявили еще у 242 жителей Ленобласти — данные на 5 октября

В Ленобласти за последние сутки выявили 242 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 70 382 человек, выздоровели — 52 455.

Бокситогорский район: Астрачи (+1), Пикалёво (+5), Володино (+1) .

Волосовский район: Волосово (+6), Сумино (+3), Курковицы (+1), Торосово (+1), Большая Вруда (+2), Рабитицы (+1) .

Волховский район: Потанино (+1), Новая Ладога (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+17), Кудрово (+20), Янино-1 (+2), Проба (+2), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+2), Кузьмоловский (+4), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Романовка (+1), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+1), Павлово (+3), Аро (+1), Хапо-Ое (+1), Тавры (+1), Хиттолово (+1), кот. пос. Тихая Ладога (+1) .

Выборгский район: Выборг (+5), Первомайское (+1), Советский (+1), Приморск (+2), Семиозерье (+1), Кравцово (+1), Лесогорский (+1), Вещево (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+6), Рождествено (+1), Сиверский (+3), Малое Верево (+2), Терволово (+1), Коммунар (+3), Белогорка (+1), Ивановка, Пудостьское с/п (+2), Большие Колпаны (+2), Сусанино (+1), Торфяное (+1), Кобринское (+2), Истинка (+1), Дони (+1), Пудость (+2) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Ополье (+1), Большая Пустомержа (+1), Большое Кузёмкино (+1), Фалилеево (+1), Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+15), Пчевжа (+3) .

Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+2), Мга (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Доможирово (+1), Вахнова Кара (+1), Барково (+1), Тервеничи (+1) .

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Пеники (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+2).

Лужский район: Луга (+5), Толмачёво (+2), Серебрянский (+1), Мшинская (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+1), Важины (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1), Суходолье (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+12), Попкова Гора (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+13), Ганьково (+2), Тимошино (+1) .

Тосненский район: Тосно (+6), Глинка (+1), Тельмана (+4), Никольское (+2), Форносово (+1), Радофинниково (+1), Красный Бор (+2) .