Обугленное тело обнаружено в горевшем доме в Васкелово

Пожар охватил 71 квадратный метр одноэтажного жилого дома, расположенного в садоводстве Троицкое-4 в Васкелово во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 5 октября в 05:23. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 06:51.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.