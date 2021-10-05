Спасатели вывели из леса троих заблудившихся в Волховском районе – фото

В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают: 5 октября около 01:00 в лесу около поселка Юги в Волховском районе завершились поиски 48-летнего мужчины и двух женщин 82 и 68 лет.

Вам будет интересно В Колпино снесли целый квартал в рамках программы реновации В Колпинском районе Санкт-Петербурга завершили снос последних зданий квартала на проспекте Ленина. На их месте появятся новые жилые дома. Об этом... 28.09.2021 1106

Сообщение об исчезновении поступило 5 октября около 20:00. В поисках был задействован ПСО «Экстремум». Заблудившиеся выходили на связь с волонтерами и сообщили, что ориентируются на шум железной дороги.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда вывела потерявшихся из леса и передала родственникам. По предварительным данным, их жизни и здоровью ничего не угрожает.