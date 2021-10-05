Спасатели вывели из леса троих заблудившихся в Волховском районе – фото

В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают: 5 октября около 01:00 в лесу около поселка Юги в Волховском районе завершились поиски 48-летнего мужчины и двух женщин 82 и 68 лет.
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28.09.2021 1106
Сообщение об исчезновении поступило 5 октября около 20:00. В поисках был задействован ПСО «Экстремум». Заблудившиеся выходили на связь с волонтерами и сообщили, что ориентируются на шум железной дороги.
Дежурная смена поисково-спасательного отряда вывела потерявшихся из леса и передала родственникам. По предварительным данным, их жизни и здоровью ничего не угрожает.