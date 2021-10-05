Рабочий умер на стройке в Буграх

По информации ivbg.ru, 4 октября на строительной площадке, расположенной на улице Полевой в поселке Бугры Всеволожского района, найден труп 53-летнего гражданина Таджикистана.

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Тело обнаружили рабочие после утренней планерки на третьем этаже строящего дома, в узком проеме вентиляционного блока. По предварительным данным, он упал с большой высоты и разбился насмерть.

Установлено, что ныне умерший работал на объекте с 2017 года и не был официально трудоустроен. Обстоятельства происшествия устанавливаются.