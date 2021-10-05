Ленинградская область готова к Всероссийской переписи населения

В регионе будут работать почти 4 тысяч переписчиков и контролеров и 591 переписной пункт

«Перепись населения даст нам возможность обновить качественные характеристики проживающего на территории Ленинградской области населения. Мы уже видим по агломерационной зоне, что у нас статистические данные и численность фактически проживающего населения значительно расходятся. Как только мы получим новые данные, мы сможем скорректировать нашу социально-экономическую политику», – сказал на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Егор Мищеряков.

Впервые в этом году пройдет и цифровая перепись. Ленинградцы смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслугах или переписных участках с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Зачем нужен учет граждан и в чем преимущества нового формата, рассказываем в нашем материале.

Как уже ранее писал ivbg.ru, осенью 2018 года в России прошла пробная перепись населения, в которой приняло участие 11597 жителей Ленобласти, что составило 0,6% от всего населения региона. По данным Росстата на 1 июня 2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 1 900,1 тысяч человек. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность жителей области увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).