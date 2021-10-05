Заметет ли Петербург снегом в декабре?

Как сообщают «Невские Новости», уже декабре петербуржцев ждут обильные снегопады. Как рассказал доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского гидрометеорологического университета Валерий Цепелев, температура в октябре ожидается слегка ниже и около нормы. Однако осадков будет больше обычного для этого месяца значения.

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«Со второй декады октября начнутся осадки, а в третьей декаде придет волна холода. К началу третьей декады произойдет переход через ноль, температура в определенное время опустится ниже нулевой отметки», – предупредил Цепелев.

Учитывая прогнозы, он порекомендовал водителям задуматься о том, чтобы сменить летние шины на зимние или демисезонные.

Эксперт подчеркнул, что прогнозы на более длительный срок не составляют, так как они не будут такими точными, как прогнозы на ближайшие дни. Он подчеркнул, что оценивает ситуацию с погодой в первую очередь по личному опыту, отталкиваясь от предварительных данных.

«Что касается прогноза на более дальние сроки, то я вижу, что относительно уверенный прогноз только на октябрь и декабрь. Прогноз на ноябрь у меня вызывает достаточно большие сомнения. Ожидаются тыловые процессы. То есть, заток холодного воздуха в наши регионы. Разные центры, дающие прогнозы, дают совершенно разную картину развития ситуации. Какая из них правильная, я сказать не могу. Температура и осадки будут около нормы и повыше», – отметил эксперт

Цепелев отметил, что больше всего пока уверен в прогнозе на декабрь, так как сразу несколько вариантов говорят об одной и той же климатической ситуации.

«В прогнозе на декабрь я более уверен. Дело в том, что в нескольких случаях он прогнозируется холодным. Это значит, что среднемесячная аномалия составит ниже двух градусов от нормы. И осадки при этом будут выше нормы. Декабрь будет прохладный и снежный», – рассказал метеоролог

По его оценке, основные волны холода по части температуры придутся на начало и конец декабря. Середина месяца будет относительно теплой. Кроме того, он отметил, что предварительный прогноз на январь можно будет составить только примерно после 20 октября.