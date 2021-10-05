Заметет ли Петербург снегом в декабре?

Как сообщают «Невские Новости», уже декабре петербуржцев ждут обильные снегопады. Как рассказал доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского гидрометеорологического университета Валерий Цепелев, температура в октябре ожидается слегка ниже и около нормы. Однако осадков будет больше обычного для этого месяца значения.
Учитывая прогнозы, он порекомендовал водителям задуматься о том, чтобы сменить летние шины на зимние или демисезонные.
Эксперт подчеркнул, что прогнозы на более длительный срок не составляют, так как они не будут такими точными, как прогнозы на ближайшие дни. Он подчеркнул, что оценивает ситуацию с погодой в первую очередь по личному опыту, отталкиваясь от предварительных данных.
Цепелев отметил, что больше всего пока уверен в прогнозе на декабрь, так как сразу несколько вариантов говорят об одной и той же климатической ситуации.
По его оценке, основные волны холода по части температуры придутся на начало и конец декабря. Середина месяца будет относительно теплой. Кроме того, он отметил, что предварительный прогноз на январь можно будет составить только примерно после 20 октября.