В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: пожарные потушили горящую иномарку возле одного из торговых центров в Тосненском районе Ленинградской области.

По информации ivbg.ru, сообщение о пожаре на Оборонной улице в поселке Тельмана поступило 5 октября в 16:22. У торгового комплекса «Ока» загорелся Land Rover. Огонь охватил переднюю часть иномарки.

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К 16:38 дежурные смены 111-ой пожарной части ликвидировали возгорание. О пострадавших не сообщается.