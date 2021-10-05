Студент СПбГУ сообщил, что его выгнали из университетского ансамбля из-за сексуальной ориентации

Студент СПбГУ М. Д. сообщил в социальных сетях о том, что его выгнали из университетского фольклорного ансамбля из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

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По его словам, еще 1 октября он получил сообщение от женщины-руководителя ансамбля. Она изучила страницу молодого человека в Facebook, где он выкладывает фотографии и видео в женской одежде и макияже, а также рассказывает о своем опыте.

Руководитель настоятельно попросила не посещать занятия ансамбля. В ответ на это студент пожаловался в комиссию по этике при вузе, которая изучит инцидент.