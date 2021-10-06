На месте схода вагонов в Гатчине начались восстановительные работы

Ранее ivbg.ru сообщал, что днем 5 октября на железнодорожной станции Гатчина – Товарная – Балтийская в Ленобласти сошли с рельсов пять грузовых вагонов, произошла утечка.

На месте ЧП организована работа по устранению течи стравливающего клапана одной из цистерн. Специалисты обрабатывают места разлива на пути. Угрозы экологической безопасности нет.

Также проводятся работы по подъему сошедших вагонов, после железнодорожники приступят к восстановлению поврежденных путей, сообщила пресс-служба ОЖД.

Фото: ОЖД

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Прокуратура проводит проверку.