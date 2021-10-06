Госдума может рассмотреть проект об ужесточении наказания педофилов

Госдума в этом месяце может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания для педофилов вне зависимости от возраста жертвы насилия.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно, а разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором. Об этом сообщают «Известия».

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Согласно законодательству, если ребенку больше 14 лет, то злоумышленнику грозит срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать некоторые должности. Сейчас максимальное наказание по статье за педофилию — пожизненный срок, но только при условии, что жертве меньше 14 лет.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге поймали рекордное количество педофилов за минувший год.