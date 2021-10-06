Полицейский квадрокоптер нашел железнодорожных граффитистов в Луге

С помощью записей, полученных с полицейского квадрокоптера, найдены двое железнодорожных вандалов в Лужском районе. Их личности установлены.

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На железнодорожных станциях Луга, Ораниенбаум и Гатчина-Балтийская 33-летний уроженец ближнего зарубежья и 27-летний житель Санкт-Петербурга раскрасили вагоны из баллончиков с аэрозольной краской.

По версии вандалов, их деятельность является уличным искусством. Однако следствие с ними не согласно. По факту вандализма, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело.