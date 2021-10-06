Во Дворце искусств Ленобласти прозвучат песни в исполнении ветеранов

XII Областной фестиваль хоров и ансамблей ветеранов «С песней по жизни» пройдет 10 октября. Планируется участие около 400 артистов

В фестивале примут участие хоры и ансамбли ветеранов из Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского, Тосненского районов и Сосновоборского городского округа. Коллективы представляют программу из трёх разноплановых произведений.

Также в рамках фестиваля творческую программу представит Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица».