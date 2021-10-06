Ранее сбежавший от полиции виновник смертельной аварии с мотоциклистами в Петербурге задержан

Водителя бетоносмесителя Ислама Джамалудинова, по вине которого погибли двое мотоциклистов на Октябрьской набережной в Петербурге, поместили под стражу.

Обвиняемого будут содержать под стражей до рассмотрения его дела в суде по существу. Соответствующее решение 5 октября принял Санкт-Петербургский городской суд.

Обвинение указывало, что ранее избранная мера пресечения не соответствует тяжести преступления, а также подчеркнуло, что виновник ДТП официально не трудоустроен в Петербурге. При этом, защита возражала против заключения под стражу Джамалудинова, аргументировав это тем, что подсудимый перевел одной из потерпевших семье деньги.

На заседании суда также присутствовал отец ныне задержанного молодого человека. Родственник в защиту сына указывал, что человек он хороший, всем помогал и никогда ни с кем не конфликтовал.

Напомним, трагедия произошла 22 августа на Октябрьской набережной в Петербурге. На месте ДТП погиб 37-летний мужчина. Спустя неделю в больнице умер второй пострадавший мотоциклист. Позже стало известно, что ныне задержанный Ислам Джамалудинов нарушил распоряжение Невского районного суда. Он покинул квартиру, которую указывал в качестве места своего проживания.