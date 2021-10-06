Причиной густого черного дыма над Аннолово стал пожар почти в 500 кв. метров

Крупный пожар в Тосненском районе, о котором мы писали ранее, удалось потушить. Как выяснилось, что горела хозяйственная постройка и покрышки на открытой территории.

О причинах пожара рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти. Информация о пожаре службам поступила в 14:00. По указанному адресу прибыли дежурные смены 111 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области, 49 пожарно-спасательной части г. Санкт-Петербурга, ДПК Форносово и ДПК Федоровское.

Пламя распространилось на площади 448 кв.м. В тушении огня были задействованы 16 человек и четыре единицы техники. Пожар удалось ликвидировать к 15:22.